Sergio Pérez: ‘Mijn beste prestatie’

,,Dit betekent veel voor mij”, aldus de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. ,,Ik heb de races hiervoor niet op het podium gestaan, maar werkte er op de achtergrond keihard aan om terug te komen. Ik ben heel trots op deze prestatie.”

Bekijk ook: Zo boos als in Singapore was Max Verstappen zelden

Pérez passeerde Charles Leclerc direct na de start, om de leiding vervolgens niet meer af te staan in Singapore. Het is in totaal zijn derde zege namens Red Bull. Dat gebeurde telkens op een stratencircuit. ,,Dit was mentaal een heel zware race. Het was een kwestie van alert blijven. Mensen onderschatten misschien hoe moeilijk het is om onder deze omstandigheden te rijden.”

Kletsnat

Op de zeer langzaam opdrogende baan startte het hele veld op intermediates, om aan het einde van de race pas op de droogweerbanden over te stappen. Pérez werd na afloop bestraft met een tijdstraf van vijf seconden, omdat de achterstand tussen hem en de safety car te groot werd. Door in de slotfase van de race te pushen, had hij genoeg marge op Leclerc om die straf te kunnen incasseren.

,,Er was wat miscommunicatie met de safety car. We reden op slicks op nat asfalt. Om dan de temperatuur in de banden te houden, is moeilijk. Toen ze zeiden dat de stewards er nog naar zouden gaan kijken na de race, heb ik rondenlang gepusht alsof ik bezig was aan een kwalificatie.”