Michael Matthews flitst naar ritwinst in Giro d'Italia

Het was een rit van Vasto naar Melfi met een lastige finale. De renner van Team Jayco AlUla versloeg in de sprint van een eerste groep de Deen Mads Pedersen en de Australiër Kaden Groves.

Voor Matthews (32) was het zijn eerste overwinning sinds hij vorig jaar een rit in de Tour de France won. De leiderstrui bleef in handen van de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel. Dinsdag volgt een rit van Venosa naar Lago Laceno met drie lastige beklimmingen.

