PSV haalt hard uit in Europa League

Het leek in Zürich een evenaring te worden van de grootste Europese uitzege ooit van de Eindhovenaren: de 0-5 tegen FK Zeta in 2012, maar dat werd verhinderd door een laat tegendoelpunt. Een nieuw record had erin gezeten, want PSV kreeg voldoende kansen om de score nog verder op te voeren. Zo trof invaller Anwar El Ghazi de lat.

Met veel chagrijn keerde PSV zaterdagavond terug uit Leeuwarden, waar SC Cambuur de ploeg van Van Nistelrooy op de pijnbank legde door met 3-0 te winnen. Een allerbelabberdste aftrap van het zware blok dat PSV gaat afwerken met in totaliteit twaalf duels in zes weken tijd met daarbij de nodige zware affiches.

PSV viert een van de vele goals. Ⓒ REUTERS

Het bezoek aan Zürich viel bepaald niet in die categorie, want de Zwitserse kampioen van het vorige seizoen is het helemaal kwijt na het verlies van enkele belangrijke spelers afgelopen zomer. In de Super League en de Europa League werd dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. Trainer Franco Foda moest al plaatsmaken, maar een kentering ten goede was tegen PSV niet zichtbaar.

Vertessen

Van Nistelrooy had ditmaal gekozen voor de snelheid van Yorbe Vertessen in de spits en die keuze pakte geweldig uit. Na een schitterende lange pass van Armando Obispo bleek de Belg veel te snel voor de statische Zwitserse defensie, zodat PSV al na tien minuten met 1-0 voor stond. Even later profiteerde Vertessen van knullig balverlies bij FC Zürich achterin, waardoor hij een vrije doortocht kreeg richting het Zwitserse doel. De spits schoof de bal koel in het doel achter doelman Yanick Brecher (0-2).

Tussen de twee goals van Vertessen had Tosin Aiyegun nog wel een goede kans voor FC Zürich gekregen, maar doelman Walter Benitez redde. De Argentijnse doelman had vlak voor rust geluk dat diezelfde Aiyegun de bal voor een leeg doel over joeg.

Al lang gespeeld

Op dat moment stond het al 0-4, want PSV bleef als een warm mes door de boter snijden bij de kwetsbare Zwitserse defensie. De 0-3 kwam op naam van Cody Gakpo, die de bal van afstand geplaatst in de hoek schoot. Xavi Simons, ditmaal weer spelend als aanvallende middenvelder, tekende voor de vierde treffer in de eerste helft door na een goede ééntwee met Gakpo het doel te vinden. Het was de eerste Europese goal van het grote talent in Eindhovense dienst.

Ruud van Nistelrooy dirigeert. Ⓒ REUTERS

Na rust ging PSV op jacht naar een recordscore in een Europese uitwedstrijd en kon Van Nistelrooy al snel gaan doorwisselen om wat spelers te sparen met het oog op het zware programma van de komende weken. Het was Gakpo die voor de vijfde Eindhovense goal tekende door de bal snoeihard in het Zwitserse doel te knallen. Alweer de twaalfde seizoenstreffer van Gakpo in het shirt van PSV en zijn vijftiende Europese treffer voor de Eindhovenaren. Daarmee is Gakpo op gelijke hoogte gekomen met niemand minder dan de legendarische Romario. Alleen Harry Lubse en Willy van der Kuijlen troffen in Europees verband vaker doel voor de Brabanders.

Vele wissels

Van Nistelrooy, die in de rust al Jordan Teze in de ploeg had gebracht, gaf in de loop van de tweede helft ook Johan Bakayoko, Guus Til, Anwar El Ghazi en Ki-Jana Hoever speeltijd. Bij de thuisploeg kwamen drie ex-Eredivisiespelers in de ploeg: Karol Mets (ex-NAC Breda), Donis Avdijaj (ex-Willem II) en Jonathan Okita (ex-NEC). Het spelpeil zakte weg en er waren nog wel wat kansen voor PSV om de score op te voeren, maar uiteindelijk was het FC Zürich dat via invaller Okita de eer redde. Daarmee wist PSV voor de veertiende keer in vijftien duels niet de nul te houden dit seizoen. En dat was zuur voor doelman Benitez, maar verder was het een positief bezoek aan Zwitserland voor PSV.