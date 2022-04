Djokovic moet wéér diep gaan voor zege in Belgrado

Hij versloeg Miomir Kecmanovic in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-3. De Serviër stond een set en een break achter, maar rechtte ouderwets de rug.

De eerste set kwam Nole er amper aan te pas en moest hij dus lijdzaam toekijken: 6-4. Direct in de tweede set werd hij weer gebroken, maar zijn verzet echter nog niet. Even later brak Djoko terug, aangemoedigd door zijn thuispubliek. De Serviër is doorgaans op zijn best als hij in het nauw wordt gedreven. Bij een voorsprong van 4-3 kreeg hij een breakpoint, maar die pakte hij niet. Bij de eerstvolgende kans wel. Hij pakte de set dan ook: 6-3.

In de derde en beslissende set ging het gelijk op, maar een sublieme game van Djokovic op de service van Kecmanovic gaf hem de belangrijke break: 4-3. Bij 5-3 op de service van zijn opponent kwam hij met een fraaie backhand op matchpoint. Met nog een schitterend punt was het einde wedstrijd.

Novak Djokovic vocht zich terug Ⓒ ANP/HH

Diep gaan

Djokovic ontsnapte al aan uitschakeling in de tweede ronde, toen hij heel diep moest gaan om zijn landgenoot Laslo Djere te verslaan: 2-6 7-6 (6) 7-6 (4). De partij op het centercourt van het Novak Centre duurde bijna 3,5 uur.

De Serviër won het Belgrado Open in 2009 en 2011. Vorig jaar zegevierde de Italiaan Matteo Berrettini op het gravel in de Servische hoofdstad.

Vaccineren

Djokovic werd onlangs op het masterstoernooi van Monte Carlo direct uitgeschakeld door de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die daarna doorstootte naar de finale. Het was pas het tweede toernooi dit seizoen van Djokovic, die zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus en daarom niet welkom was op onder meer de Australian Open en de masterstoernooien in de Verenigde Staten.

De twintigvoudig grandslamkampioen mag volgende maand wel meedoen aan het graveltoernooi van Rome. De voorzitter van de Italiaanse tennisfederatie zei dinsdag dat Djokovic, vijf keer winnaar in Rome, ook zonder vaccinatie welkom is.

Roland Garros wordt van 22 mei tot en met 5 juni gespeeld op het gravel van Parijs. Djokovic won vorig jaar de grandslam.