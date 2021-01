Remko Bicentini vindt emplooi bij nationale team Canada

„Het is geweldig om weer op het veld te staan. Mijn functie als assistent is nu officieel begonnen”, aldus Bicentini, die in augustus door de Curaçaose voetbalbond aan de kant werd gezet als bondscoach. Bicentini moest uit de media vernemen dat hij was vervangen door Guus Hiddink. De afwikkeling van het ontslag had vervolgens heel wat voeten in aarde en werd pas na enkele maanden afgerond.

„De spelersselectie en de staf waarmee ik samenwerk, zijn geweldig. Er heerst een enorme topsportcultuur en de doelen zijn helder en duidelijk. Alles is in het begin natuurlijk even wennen. De manier van werken is bijvoorbeeld anders dan dat ik deed als bondscoach van Curaçao. Curaçao zit in mijn hart en dat zal ook altijd zo blijven. Met Curaçao hebben we de afgelopen jaren fantastische wedstrijden gespeeld en dat is bij Canada niet onopgemerkt gebleven”, weet Bicentini.

Remko Bicentini stuurt aan op het trainingsveld. Ⓒ Eigen foto

„Bondscoach John Herdman heb ik voor het eerst ontmoet tijdens de Gold Cup 2017. Hij is zeer tevreden over mijn werkwijze met Curaçao en de manier waarop wij onze wedstrijden gespeeld hebben. De goede wedstrijden tegen Mexico en de kwartfinale tegen de Verenigde Staten (Gold Cup 2019, red.) waren ook redenen van Canada om mij te vragen voor de assistentfunctie. Het absolute doel van Canada is het WK 2022 in Qatar en het is mooi dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren, daar gaan we alles voor doen.”