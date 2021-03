Trainer AS Roma: ’Het wordt moeilijk tegen Ajax’

„We hebben Sjachtar Donetsk al verslagen, wat ook een lastige tegenstander is. We zijn erg gemotiveerd om het op te nemen tegen Ajax, dat een sterke ploeg heeft, één van de beste teams in deze Europa League”, zei de 48-jarige Portugees in een reactie op de loting.

Ajax ontvangt AS Roma op 8 april in de Johan Cruijff ArenA. De return is een week later in het Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad. Beide duels beginnen om 21.00 uur.

„Ajax is bezig aan een geweldige reeks in Europa, ze hebben de laatste vier wedstrijden allemaal gewonnen”, zo weet Fonseca. „Er staat ons een moeilijke wedstrijd te wachten. Maar we hebben kans en zijn vol vertrouwen. We gaan Ajax nu goed bestuderen.”

Volgens Tiago Pinto, landgenoot van Fonseca en de algemeen manager van de Romeinse club, is Ajax - AS Roma hét affiche van de kwartfinales. „Ajax heeft een attractieve manier van voetballen, dat verankerd ligt in hun geschiedenis. Dit is zonder twijfel het meest intrigerende duel in de kwartfinales, tussen twee teams die attractief en agressief willen voetballen.”

AS Roma, de club van oud-Feyenoorder Rick Karsdorp, staat in de Serie A op de zesde plaats. De Romeinen wonnen in de groepsfase van de Europa League twee keer van Young Boys, de Zwitserse ploeg waar Ajax in de achtste finales ook twee keer van won (3-0 en 0-2). Net als Ajax heeft ook AS Roma alle duels in de knock-outfase gewonnen. De ploeg schakelde eerst Braga uit en daarna Sjachtar Donetsk.