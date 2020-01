Populariteit Ajax blijkt grenzeloos

De populariteit van Ajax wordt alsmaar groter, met onder andere Hakim Ziyech (r) en Quincy Promes in de gelederen. Ⓒ Hollandse Hoogte

CARACASBAAI - Ajax is hot, de populariteit van de Amsterdamse club grenzeloos. De regerend kampioen en koploper van de Eredivisie sloot een overeenkomst voor 3,5 jaar met Curaçao Tourist Board, dat wil meeliften op de successen van de Amsterdammers. Om op de mouw van het Ajax-shirt te mogen staan betaalt het Happy Island jaarlijks bijna 2 miljoen euro én jaarlijks een compleet verzorgd trainingskamp. Mogelijk dit seizoen nog – afhankelijk van de successen in Europa – bezoekt Ajax het land dat onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden.