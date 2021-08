Dramatische start voor Lyon-trainer Peter Bosz in Franse competitie

Sofiane Boufal opende in de 20e minuut de score voor de thuisploeg. De Braziliaanse verdediger Marcelo trof in de 54e minuut in eigen doel. Azzedine Ounahi bepaalde in de slotfase de eindstand. Lyon eindigde de wedstrijd met tien man. Maxwel Cornet moest met twee gele kaarten van het veld.

Olympique Lyon begon de Franse competitie vorige week met een gelijkspel tegen Stade Brest: 1-1