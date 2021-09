Bondscoach Marokko hekelt ’onacceptabel gedrag’ Hakim Ziyech

„Zijn gedrag in de laatste twee wedstrijden, vooral de laatste, was niet zoals dat hoort bij een speler van de nationale ploeg, die als leider in het team een positief rolmodel moet zijn”, zei Halilhodzic.

„Hij kwam laat aan en weigerde daarna zelfs te werken. Het had geen zin om er achteraf over te praten, als coach had ik het antwoord al gezien. Voor mij staat het nationale team boven alles, niemand kan de ploeg gegijzeld houden.”

Volgens Halilhodzic heeft de speler van Chelsea begin juni een blessure voorgewend omdat hij niet wilde aantreden in een oefenwedstrijd tegen Ghana. „De medische staf heeft verschillende onderzoeken gedaan en zei dat hij kon spelen. Vervolgens weigerde hij in de tweede helft op te warmen omdat hij teleurgesteld was dat hij invaller was”, aldus de bondscoach.

Bondscoach Vahid Halilhodzic Ⓒ Pro Shots

„Voor het eerst in mijn carrière als coach heb ik gedrag gezien dat me teleurstelt. Een speler die weigert een wedstrijd te spelen, weliswaar een vriendschappelijke wedstrijd, onder het voorwendsel dat hij geblesseerd is. Voor mij is dat soort gedrag onaanvaardbaar. Je kunt niet vals spelen bij het nationale team. Je bent er 100 procent bij of je bent het niet.”

Marokko neemt het donderdag op tegen Soedan.