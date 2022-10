Napoli-trainer Spalletti prijst Ajax: ’We zullen heel goed moeten zijn’

Spalletti vindt het lastig om het Ajax van dit seizoen te vergelijken met voorgaande jaren. „Toen hoefden we niet tegen ze te spelen. Ik heb me verdiept in het huidige Ajax”, aldus de 63-jarige coach, die dit seizoen nog ongeslagen is met Napoli. De club is met 20 punten uit acht duels koploper in de Serie A. In de Champions League won Napoli ruim van Liverpool (4-1) en Rangers FC (0-3).

Napoli gaat dinsdag niet voor een gelijkspel, maakte Spalletti duidelijk. „Ook hier willen we winnen. Met die gedachte moet je aan elke wedstrijd beginnen, vind ik. Elke Champions League-wedstrijd is toch een soort cadeautje om te mogen spelen”, zei de coach, die onder de indruk is van de Johan Cruijff ArenA. „Dit is historische grond. Het is fantastisch hier te mogen spelen.”

Spalletti vindt niet dat een van beide teams als favoriet aan de wedstrijd begint. „We zullen heel goed moeten zijn om hier een resultaat te behalen. Ajax is een ploeg met technisch begaafde spelers die modern voetbal speelt. Ajax heeft ook wat meer ervaring dan wij in de Champions League.”