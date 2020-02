Feyenoord-aanwinst Oguzhan Özyakup geeft moeder prachtig cadeau

„Ja, leuk natuurlijk”, stelde de in Zaandam geboren Turk over zijn recordtreffer, in gesprek met FOX Sports. „Maar het was ook de verjaardag van mijn moeder vandaag en voor het eerst sinds jaren kon ik bij haar zijn. Ik heb vanmorgen met haar ontbeten. Al met al een heel leuk begin dus.”

Özyakup werd opgeleid door AZ, maar vertrok al op jonge leeftijd naar Arsenal. In Engeland brak hij nooit door. Na een overstap naar Besiktas groeide hij echter uit tot Turks international.

De afgelopen periode kwam Özyakup alleen steeds minder aan bod bij de topclub in de Süper Lig. „Ik voel me heel lekker en opgelucht sinds ik hier ben”, sprak de middenvelder tevreden over zijn verhuur aan Feyenoord.

„Ik heb mijn vrienden en mijn ouders gemist en het is fijn om weer bij hen in de buurt te zijn, maar ik heb hier ook weer de wil om te voetballen teruggevonden. Ik heb weer rust in mijn hoofd. Ik ben heel blij dat ik zo ben begonnen bij Feyenoord. Dat was ik ook geweest als ik niet had gescoord, maar mijn goal was wel een mooi extraatje.”

Özyakup toonde zich direct betrokken bij Feyenoor. „De eerste helft hadden we volledige controle, maar we begonnen te slap aan de tweede. Dat mag niet”, zo was hij direct kritisch richting de toekomst.