Van Fries koopje tot man van 17 miljoen

Voormalig technisch manager Hans Vonk, nu Head of Football bij Ajax Cape Town, verkocht hem in de zomer van 2015 voor zo’n 700.000 euro aan Atalanta. Gelukkig met een goed doorverkooppercentage. Een jaar later telde het Engelse Middlesbrough al 15 miljoen euro voor hem neer.

Zo leverde De Roon toch nog miljoenen op. Begin 2015 verlengde Heerenveen het contract van de middenvelder tegen gunstigere voorwaarden dan de forse, tweejarige optie die voor de anders transfervrije speler moest worden gelicht. „Dat hij destijds vertrok, had puur een financiële reden”, vertelt Vonk. „Heerenveen kampt nu met een flink begrotingstekort, maar ook in die tijd hadden wij een behoorlijk gat te dichten. Dan moet je soms zo’n beslissing nemen.”

De Friezen konden zo een transfersom bijschrijven en een goed salaris wegstrepen. Bovendien was De Roon niet het type speler zoals Sam Larsson bijvoorbeeld later was, waarvan je in een glazen bol kunt zien dat clubs er miljoenen voor over hebben.

„Hij was wel al een heel bruikbare speler natuurlijk”, zegt Vonk over de ’marathonman’ van weleer, die toen nog overal op het veld de gaten wilde dichtlopen. „Maar dat hij het zo goed zou doen als hij het nu doet, dat hadden wij ook niet verwacht. Atalanta heeft het toen goed ingeschat. Dat hij daar nu Champions League mee haalt en in het Nederlands elftal speelt, petje af daarvoor.”

