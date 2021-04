Gianni Zuiverloon geeft ADO een impuls

Gianni Zuiverloon zet de defensie van ADO goed neer. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Veel schoot ADO Den Haag in de strijd tegen degradatie niet op met het punt tegen Vitesse (0-0), maar de metamorfose die de hekkensluiter had ondergaan, was toch opvallend. Vorige week tegen FC Utrecht was de defensie nog een gatenkaas en was de 1-4 nederlaag nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Tegen nummer vier Vitesse hield ADO voor het eerst in vijf wedstrijden de nul en werden ook amper kansen weggegeven. Een belangrijke rol bij de betere defensieve prestatie was weggelegd voor routinier Gianni Zuiverloon (34).