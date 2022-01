Daniil Medvedev: ’Ik dacht: wat zou Novak Djokovic doen?’

Tennis

Kwartfinale eindstation voor Wesley Koolhof op Australian Open

Wesley Koolhof is klaar op de Australian Open. In de kwartfinale verloor de Nederlander samen met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski van de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell. Het werd in 2 uur en 14 minuten 3-6 6-4 7-6 (6). Voor Koolhof is het pas zijn eerste nederlaag van het seizoen.