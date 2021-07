’Roberto Martinez ook na EK bondscoach België’

Het contract van Martinez loopt nog door tot na het WK 2022, dat volgend jaar van 21 november tot en met 18 december in Qatar plaatsvindt.

Martinez was bij zijn aanstelling vijf jaar geleden van plan maar twee jaar bondscoach te blijven, om dan terug te keren naar het clubvoetbal. Het was dan ook een verrassing toen hij in 2018, nog voor het WK, zijn contract verlengde en dat hij dat vorig jaar nog eens deed. In mei 2020 kreeg hij er officieel de taak van technisch directeur bij.

Zeer tevreden

De KBVB is zeer tevreden over het werk van Martinez en wil zijn toekomst niet laten afhangen van het resultaat op dit EK. De Belgische voetbalbond denkt er niet aan hem af te rekenen op dit toernooi. Met een kwartfinale is het doel nog niet bereikt, maar na de uitschakeling van Europees kampioen Portugal werd toch al een sterke prestatie geleverd. Bovendien komen er vanuit de spelersgroep nog altijd zeer positieve geluiden over Martinez’ werk en is de KBVB verheugd over hoe hij zijn werk ls technisch directeur uitvoert.

Bron: Het Nieuwsblad