Video: PSV-verdediger krijgt uiterst schlemielige penalty tegen

Er was zaterdagavond een kwartier gespeeld in het stadion van Almere City FC toen Levels in de kluts na een Haagse corner apelleerde voor hands van ADO-aanvaller Jannette van Belen. Laatstgenoemde schoot de bal tegen de voet van PSV’er Mandy van den Berg, waarna het leer via de arm van Van Belen de lucht in ging. Levels appelleerde daarna voor een handsbal, maar kreeg de naar beneden vallende bal vervolgens zélf op haar omhoog gestoken arm.

Hands, oordeelde scheidsrechter Shona Shukrula, en dus een penalty voor ADO Den Haag. Levels zag tot haar grote opluchting dat keeper Sari van Veenendaal de inzet van Gwyneth Hendriks pareerde.