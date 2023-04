Ajax naar Eindhoven zonder Kudus en Rensch

John Heitinga heeft wel de hoop dat ze volgende week zondag in de bekerfinale tegen PSV van partij kunnen zijn, maar dat wordt een race tegen de klok.

Dan kan de trainer sowieso weer beschikken over Edson Alvárez. De Mexicaan is geschorst voor het Eredivisie-duel. Heitinga bevestigde dat Calvin Bassey hem zal vervangen. „Hij is een leergierige jongen die elke dag bezig is om beter te worden. Wij hebben het vertrouwen dat hij zondag ons kan helpen. Hij heeft kwaliteiten, die anderen niet hebben. Dus wij moeten zorgen, dat hij in zijn kracht komt te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat hij zondag een goede prestatie gaat leveren”, aldus Heitinga.