Van matchfixing verdachte tennisster Yana Sizikova weer op vrije voeten

Sizikova werd donderdag in Parijs aangehouden in het kader van een onderzoek dat op 1 oktober werd geopend naar mogelijke matchfixing tijdens een dubbelwedstrijd vorig jaar op Roland Garros. Sizikova vormde toen een dubbel met de Amerikaanse Madison Brengle. Ze verloren in de eerste ronde van twee Roemeense tennissters.

De tennisster uit Moskou staat op de wereldranglijst van het dubbelspel op plek 101. In het enkelspel neemt ze plek 765 in. Ze werd afgelopen donderdag in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld.