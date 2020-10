Twee hockeysters moeten Oranje-selectie wegens corona verlaten

Om wie het gaat, heeft de KNHB niet bekendgemaakt. Een speelster testte positief en van de ander was het resultaat waarschijnlijk positief. Die tweede hockeyster zal opnieuw getest moeten worden.

Nadat alle testresultaten van haar speelsters bekend waren, wees bondscoach Alyson Annan een selectie van achttien hockeysters aan voor het eerste duel met Groot-Brittannië. Van de zogenoemde Tokio-trainingsgroep zijn Felice Albers, Marloes Keetels, Frédérique Matla, Malou Pheninckx en Marijn Veen niet van de partij.

Mannen

Bij de mannen kon bondscoach Max Caldas een keuze maken uit zijn voltallige trainingsgroep van 25 spelers. Niemand testte positief op het coronavirus. Voor het eerste duel met Groot-Brittannië, op dinsdag na de vrouweninterland, zijn Seve van Ass, Sander Baart, Jelle Galema, Jonas de Geus, Jip Janssen, Mink van der Weerden, en Maurits Visser niet opgeroepen.

Donderdag spelen de Nederlandse teams in het Wagener Stadion in Amsterdam opnieuw tegen Groot-Brittannië. Bij de vier duels van Oranje is geen publiek welkom.