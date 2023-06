FBK Games: Femke Bol pakt 400 meter-zege, Sifan Hassan de winst op 1500m

Bol bleef dus boven de 50 seconden, maar dat ze daar dik onder kan lopen, bewees ze afgelopen winter tijdens de NK indoor in Apeldoorn, toen ze 49,26 liep en het 41 jaar oude wereldrecord indoor van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova (49,59) uit de boeken liep.

Bol liep in Hengelo haar eerste 400 meter van dit seizoen. Ze zal er deze zomer niet veel lopen, omdat de focus ligt op de 400 meter horden. Op dat nummer wil ze deze zomer in Boedapest proberen de wereldtitel te veroveren. Ze won afgelopen vrijdag met overmacht in Florence de 400 horden in 52,43. Dat was haar veertiende zege op rij op het onderdeel in de Diamond League.

„Ik ben ook maar een mens en kan de hoge verwachtingen niet altijd waarmaken”, zei Bol kort na de race. „Ik loop mijn beste tijden als het de hele race net niet lekker aanvoelt. Dit voelde iets te lekker aan. Maar ik vond het supergaaf om hier in een vol stadion te lopen. Echt, het publiek gaf me een boost om die laatste 100 meter nog alles te geven. 50,11 is nog altijd mijn derde tijd ooit gelopen.”

Hassan zegeviert dag na 10.000 meter ook op 1500 meter in Hengelo

Sifan Hassan heeft haar eerste 1500 meter na bijna twee jaar met succes volbracht. Ze won bij de FBK Games de middenafstand in een tijd van 3.58,12 en voldeed daarmee ruimschoots aan de limiet voor de WK deze zomer in Boedapest (4.03,50).

Hassan (30) was getuige haar optreden in het goed gevulde atletiekstadion van Hengelo voldoende hersteld van haar inspanning op zaterdagavond. Toen liep ze op eigen verzoek een 10.000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is. Haar tijd van 29.37,80 was de beste van dit jaar in de wereld.

Hassan richt zich deze zomer weer op de baan, nadat ze in april in Londen haar debuut op de marathon had bekroond met de overwinning in een Nederlands record van 2.18.33. Ze wil in Boedapest in principe twee afstanden lopen en de 1500 kan daarbij horen. Het is de afstand waarop ze olympisch brons won in Tokio en in 2019 wereldkampioene werd.

Smidt jaagt in topvorm op stokoud Nederlands record: ’Dit seizoen echt mogelijk’

Nick Smidt heeft bij de FBK Games in Hengelo zijn goede vorm onderstreept met de tweede plaats op de 400 meter horden. De 26-jarige atleet uit Assen klokte 49,17 seconden, iets boven zijn persoonlijk record. De Amerikaan CJ Allen was met 48,24 nog wel flink sneller.

Er heerste niettemin tevredenheid bij Smidt, al zat een aanval op het stokoude Nederlands record (48,44) van Harry Schulting uit 1979 er niet in. „Ik geloof al jaren dat ik dat kan en dit seizoen denk ik dat het echt mogelijk is”, zei hij na zijn race in het zo goed als uitverkochte FBK-stadion.

Smidt liep vorig weekeinde in het Belgische Oordegem zijn nieuwe record van 48,70 en met die tijd verzekerde hij zich van deelname aan de WK atletiek later deze zomer in Boedapest. „Dat is een lekker gevoel, dat geeft vrijheid. Vorig seizoen was ik erg bezig met punten verzamelen voor de wereldranglijst en dat hoef ik nu niet meer te doen. Ik kan me nu richten op dat nationale record. Er moet nog 0,26 seconde af.”

Nick Smidt in actie tijdens de 400 meter horden. Ⓒ ANP/HH

In Hengelo lukte het niet, ondanks gunstige omstandigheden. „Er stond wel wind, maar ik voelde hem niet. Ik maakte bij de passages over de horden een paar foutjes en raakte wat uit mijn ritme. Het kan met druk te maken hebben, want dit is toch de grootste wedstrijd van Nederland.”

Nadine Visser begint goed

Nadine Visser is haar seizoen op de 100 meter horden goed begonnen. De Nederlands recordhoudster eindigde bij de FBK Games in Hengelo als tweede in een scherpe 12,71. De Amerikaanse Nia Ali won in 12,61. Maayke Tjin A-Lim werd zevende in 13,16.

Visser is al geplaatst voor de WK in Boedapest, maar niet eerder liep ze al zo snel in haar eerste horderace van het outdoorseizoen. Haar Nederlands record staat op 12,51. Afgelopen winter beleefde ze wel een lichte teleurstelling op de EK indoor in Istanbul. Ze kon voor de derde keer op rij goud halen op de 60 meter horden, maar moest genoegen nemen met zilver.

„De eerste horde was een beetje ’de lucht in’ zeg maar, dat was wel een beetje jammer”, zei Visser na haar race. „Maar ik ben blij, want meestal is het in mijn eerste race nog een beetje zoeken. Dit is mijn snelste seizoensopener ooit, dus dat is gewoon goed.”

De Nederlander Timme Koster eindigde als achtste in 13,78, meervoudig Nederlands kampioen Koen Smet werd negende in 13,85. Zij kwamen niet in de buurt van de limiet voor de WK deze zomer in Boedapest.

Snelste 110 meter horden ooit

Grant Holloway heeft de snelste 110 meter horden ooit bij de FBK Games gelopen. De tweevoudig wereldkampioen noteerde 13,03 en was daarmee 4 honderdsten sneller dan de Cubaan Dayron Robles in 2011 (13,07).

Holloway scheerde in het volle FBK-stadion foutloos over de tien hekken en bleef op de meet zijn landgenoten Devon Allen (tweede in 13,12) en Eric Edwards (derde in 13,29) voor.

Lieke Klaver

Lieke Klaver liep een dik persoonlijk record op de 200 meter. De atlete uit Enkhuizen sprintte naar de tweede plaats in 22,51, ruim onder de 22,66 die ze had staan. Ze finishte kort achter de Egyptische Bassant Hemida, die won in 22,41.

De Amerikaanse Kayla White werd derde in 22,56. De Nederlandse Tasa Jiya kwam als vierde over de meet en liep met 22,84 ook een persoonlijk record.

Voor Klaver blijft de 400 meter het hoofddoel van deze zomer. Ze eindigde vrijdag nog als tweede bij de atletiekmeeting van de Diamond League in Florence in 50,75. Ze weet zich al verzekerd van een startbewijs voor de WK deze zomer in Boedapest. Afgelopen winter veroverde ze zilver op de 400 meter bij de EK indoor in Istanbul.

Met haar 22,51 dook ze onder de WK-limiet op de 200 meter, maar ze gaf duidelijk aan dat ze in Hengelo deze afstand liep om een extra snelheidsprikkel te krijgen voor de 400 meter. „En dan is het heel vet om voor je eigen publiek een persoonlijk record te lopen. Er was zoveel enthousiasme. Mijn grote doel is om op de WK in Boedapest heel hard te lopen op de 400 meter en stiekem hoop ik op een tijd onder de 50 seconden.”

Duplantis

Armand Duplantis heeft hoger dan ooit gesprongen met de polsstok in Nederland. Hij reikte bij de FBK Games in Hengelo tot 6,11 meter. Drie pogingen van de Zweed voor een wereldrecord van 6,23 mislukten.

Het was de derde keer dat regerend olympisch- en wereldkampioen Duplantis meedeed in Hengelo en hij genoot zichtbaar van de atmosfeer in het atletiekstadion, dat voor het eerst in jaren weer eens helemaal vol zat. Bij zijn eerste deelname kwam hij tot 6,10 meter, vorig jaar moest hij in de regen genoegen nemen met 6,01 meter.

De omstandigheden waren dit jaar uitstekend, al waren er wel windvlagen die de timing van de sprongen soms lastig maakten. Duplantis ging in één keer over 5,61, 5,81, 5,91 en 6,11. Hij liet de lat daarna leggen op 6,23, 1 centimeter hoger dan de 6,22 die hij dit jaar in februari haalde in Clermont-Ferrand. Een wereldrecord had hem een bonus van 25.000 euro opgeleverd, maar dat geld kon de organisatie uiteindelijk in de eigen kas houden.

Menno Vloon eindigde als derde in de wedstrijd. De Nederlands recordhouder (5,96) kwam tot 5,81. Hij sprong de lat er op 5,91 drie keer af. De Australiër Kurtis Marschall werd tweede. Hij sprong ook 5,81, maar had minder pogingen nodig.