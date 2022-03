Crash Mick Schumacher kost Formule 1-team bijna 1 miljoen dollar

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Schumacher crashte tijdens de kwalificatie met een snelheid van zo’n 270 kilometer per uur en de impact die de Duitse coureur te verduren kreeg was 33G, ofwel drieëndertig keer het eigen lichaamsgewicht. De auto werd zeer zwaar beschadigd en het Haas Formule 1- team wacht nu de moeilijke taak om de wagen opnieuw op te bouwen voor de volgende race in Australië.

Teambaas Guenther Steiner liet weten dat de schade aan Schumacher zijn wagen inderdaad aanzienlijk is maar dat het chassis wel opnieuw te gebruiken lijkt.

„Het chassis zelf lijkt niet te zijn gebroken”, aldus Steiner. „De structuur die een zijdelingse impact moet absorberen is dat wel maar dat is vervangbaar. Uiteraard zullen we wel het chassis grondig moeten inspecteren maar het ziet er niet al te slecht uit.”

De factuur van alle schade wordt op bijna 1 miljoen dollar geschat en dat is uiteraard veel minder goed nieuws voor het F1-team, zeker als je ook nog eens weet dat de teams zich aan een budgetplafond van 140 miljoen dollar moeten houden.

Bron: Het Nieuwsblad