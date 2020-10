Premier League gaat door tijdens Engelse lockdown

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Premier League gaat door tijdens lockdown

20:46 uur Engeland gaat opnieuw grotendeels op slot, maar de voetbalwedstrijden in de Premier League kunnen gewoon doorgaan. Premier Boris Johnson bevestigde dat de hoogste voetbalcompetitie in zijn land niet wordt stilgelegd, iets wat in maart wel gebeurde toen Engeland voor het eerst in lockdown ging om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Na een onderbreking van drie maanden werd de Premier League in de zomer alsnog uitgespeeld.

De nieuwe lockdown gaat donderdag in en duurt tot 2 december. Het is de bedoeling dat de meeste Engelsen weer thuis gaan werken. Voor onder meer topsporters wordt een uitzondering gemaakt, aldus Oliver Dowden, de staatssecretaris van Sport. De wedstrijden in de Premier League worden achter gesloten deuren gespeeld, zonder publiek op de tribunes. Het is nog niet duidelijk of de lagere voetbalcompetities in Engeland ook doorgaan.

Voetbal: Litouwse voetbalinternational (36) overleden

19:30 uur De Litouwse voetbalinternational Marius Zaliukas is op 36-jarige leeftijd overleden. Zaliukas speelde 25 interlands voor zijn land tussen 2005 en 2016. „Marius inspireerde talloze jonge voetballers, zijn bijdrage aan het Litouwse voetbal zal nooit worden vergeten”, aldus de nationale bond.

Zaliukas speelde het grootste deel van zijn carrière in de Schotse competitie, bij Hearts en Rangers FC. Met Hearts veroverde hij als aanvoerder in 2012 de Schotse beker. De Litouwer voetbalde in Engeland bij Leeds United. Hij beëindigde enkele jaren geleden zijn carrière. Het is niet bekend of Zaliukas ziek was.

Voetbal: Twee wedstrijden, nul goals in Keuken Kampioen Divisie

18.54 uur: De twee wedstrijden van deze zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie hebben geen enkel doelpunt opgeleverd. Zowel Go Ahead Eagles - Excelsior als Roda JC - FC Den Bosch eindigde in 0-0.

Excelsior staat op de negende plaats met 14 punten uit tien wedstrijden, Roda JC en Go Ahead hebben een punt minder. Den Bosch neemt met 8 punten de zestiende plaats in.

Almere City FC, De Graafschap en NEC begonnen de tweede periode vrijdagavond met een overwinning. Zondag, maandag en dinsdag staan ook wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie.

Badminton: Caljouw naar finale in Saarbrücken

18.34 uur: Mark Caljouw heeft zich op het SaarLorLux Open in Saarbrücken geplaatst voor de finale. De als derde geplaatste Caljouw was in Duitsland met 21-18 en 21-17 te sterk voor de Canadees Brian Yang. De partij duurde 37 minuten.

In de eindstrijd neemt Caljouw het op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Toma Popov Junior en Ditlev Jaeger Holm uit Denemarken. De 25-jarige Caljouw is de nummer 36 van de wereld.

Voetbal: FC Midtjylland hard onderuit richting Ajax

18:02 uur FC Midtjylland heeft in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League (dinsdag) een flinke nederlaag geïncasseerd. De Deense ploeg ging in de competitie bij FC Nordsjælland met 4-1 onderuit. Voor de bezoekers bracht middenvelder Anders Dreyer de gelijkmaker op zijn naam.

FC Midtjylland verzuimde door de ruime nederlaag aan kop te komen. Met 13 punten uit zeven duels staat de ploeg van trainer Brian Priske op de derde plek. Midtjylland is in groep D van de Champions League na twee duels nog puntloos. De Deense club heeft ook nog niet gescoord.

Tennis: Sonego geeft zege op Djokovic passend vervolg en bereikt finale

17:20 uur: Lorenzo Sonego, de bedwinger van Novak Djokovic op het ATP-toernooi van Wenen, heeft zijn zege op de nummer 1 van de wereld een passend vervolg gegeven. De Italiaanse ’lucky loser’ was in de halve finales ook de Brit Daniel Evans de baas: 6-3 6-4.

De 25-jarige Sonego won vorig jaar het grastoernooi van Antalya en gaat op voor zijn tweede ATP-titel. Hij begon de week als de nummer 42 van de wereld. Mocht hij het toernooi winnen, dan betreedt hij de top-30.

In de finale neemt Sonego het op tegen de Rus Andrei Rublev (23), die al zijn vijfde finale van het jaar gaat spelen. Hij verloor er nog geen een. Rublev zag de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson opgeven: 6-4 4-1.

Golf: Besseling zakt weg op Cyprus

17:14 uur Wil Besseling heeft in de derde ronde van het Cyprus Open zijn uitzicht op een topklassering zien vervliegen. De Noord-Hollander had 72 slagen nodig op de banen van het Aphrodite Hills Resort in Paphos, vijf meer dan in zijn eerste twee rondes. Met een totaal van 206 zakte Besseling naar de gedeelde dertigste plaats. Hij stond na twee rondes op de twaalfde plek.

De 34-jarige golfer begon met drie birdies op de eerste vier holes. Een triple bogey (+3) op de veertiende hole wierp Besseling echter terug. Hij moest daarna ook nog een bogey invullen op zijn scorekaart en eindigde zo één boven par.

Jamie Donaldson uit Wales gaat als leider de slotdag in. Na twee rondes van 65 slagen had Donaldson zaterdag 69 slagen nodig. De 45-jarige Brit wordt in het klassement op één slag gevolgd door vijf golfers.

Joost Luiten volgde met 71 slagen het baangemiddelde in zijn derde omloop (drie birdies en drie bogeys). Met een totaal van 209 staat Luiten op de gedeelde 53e plek in het klassement.

Tennis: Thiem meldt zich af voor toernooi Parijs

16.54 uur: In navolging van Novak Djokovic heeft ook Dominic Thiem zich afgemeld voor het masterstoernooi van Parijs. De Oostenrijkse US Open-kampioen, de nummer 3 van de wereld, ondervindt hinder van blaren.

De 27-jarige Thiem verloor deze week op het ATP-toernooi van Wenen in de kwartfinale. Vorig jaar won hij het toernooi in eigen land. Hij gaat zich nu voorbereiden op de ATP Finals, van 15 tot en met 22 november in Londen.

Rafael Nadal is in Parijs als eerste geplaatst. Hij wist het masterstoernooi in Bercy nog nooit te winnen. Door de afmeldingen van Djokovic en Thiem en de langdurige absentie van Roger Federer is Stefanos Tsitsipas uit Griekenland als tweede geplaatst.

Tennis: Mannarino en Millman naar eindstrijd in Kazachstan

16.27 uur: De eindstrijd van de eerste editie van het ATP-toernooi van Nur-Sultan gaat tussen de Fransman Adrian Mannarino en John Millman uit Australië. Het toernooi in de hoofdstad van Kazachstan werd pas vorige maand aan de door het coronavirus uitgedunde ATP-kalender toegevoegd.

De als derde geplaatste Mannarino was de Fin Emil Ruusuvuori met 7-5 6-2 de baas, terwijl Millman - als vierde geplaatst - zich in drie sets ontdeed van de Amerikaan Frances Tiafoe: 3-6 6-4 6-4.

De 32-jarige Mannarino kan zijn tweede titel veroveren, vorig jaar was hij de beste op het grastoernooi van Rosmalen. De één jaar jongere Millman kan zijn eerste toernooioverwinning boeken.

Veldrijden: Zege Worst in Koppenbergcross

15.26 uur: Annemarie Worst heeft de eerste echte klassieker van dit seizoen op haar naam geschreven. Ze won de zware Koppenbergcross. In de laatste beklimming van de steile Vlaamse puist loste ze Lucinda Brand, die als tweede over de finish kwam. Yara Kastelijn, die vorig jaar won, arriveerde nu als derde.

Denise Betsema en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alavarado konden in het begin van de koers mee vooraan. Alvarado moest als eerste afhaken, Betsema kon ook uiteindelijk ook niet mee met het Nederlandse trio dat overbleef. Voor Worst was het haar eerste overwinning in dit seizoen.

Bij de mannen was Eli Iserbyt de sterkste. De 23-jarige Belg was een klasse apart en soleerde naar de zege op de Koppenberg. Lars van der Haar kwam als tweede over de finish, op 43 seconden van Iserbyt. De Belg Toon Aerts werd derde en gaf 1.20 toe.

Tennis: Simona Halep besmet met coronavirus

14.22 uur: Simona Halep heeft positief getest op het coronavirus. De Roemeense nummer 2 van de wereld maakte haar besmetting bekend via Twitter. „Ik ben thuis in isolatie en aan het herstellen van milde symptomen. Ik voel me goed”, aldus de 29-jarige Halep, de laatste winnares van Wimbledon.

De positieve test heeft sportief geen gevolgen voor Halep, ze heeft haar seizoen al beëindigd. Haar laatste toernooi was Roland Garros, waar ze eerder deze maand in de vierde ronde verloor van de latere kampioene Iga Swiatek.

Wielrennen: Kort rennersprotest bij start bergrit in Vuelta

14.15 uur: De renners in de Vuelta hebben een kort protest gehouden bij de start van de elfde etappe. Chris Froome was de aanvoerder van het muitende peloton, dat op de fiets bleef zitten en weigerde te vertrekken voor de zware bergrit naar de Alto de la Farrapona.

De renners uitten met het protest hun ongenoegen over de gang van zaken aan de finish van de tiende etappe. De organisatie had onverwachts besloten wél tijdsverschillen mee te tellen die in de laatste 3 kilometer tot stand waren gekomen. Zodoende kon ritwinnaar Primoz Roglic de rode leiderstrui overnemen van Richard Carapaz dankzij 10 seconden bonificatie en de 3 seconden die hij eerder dan de Ecuadoraan over de finish kwam.

Froome sprak kort met koersdirecteur Javier Guillen, daarna zette het peloton zich toch in gang.

Voetbal: Premier League-coaches willen weer vijf wissels

13.27 uur: Coaches in de Premier League willen weer de mogelijkheid hebben vijf spelers te wisselen tijdens wedstrijden. Pep Guardiola van Manchester City en Jürgen Klopp van Liverpool behoren tot de pleitbezorgers. Ze wijzen op het toenemende aantal blessures.

De coaches kunnen hun claim inmiddels staven met cijfers. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal blessures bij de clubs bijna is verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode in het vorige seizoen.

Vijf wissels waren wel toegestaan in het vorige seizoen, dat door de coronapandemie lang stillag en in de zomer met veel wedstrijden in korte tijd werd afgemaakt. De Premier League besloot voor dit seizoen weer terug te keren naar de gebruikelijke drie wissels, maar de meeste coaches willen nu dat dat besluit wordt herzien.

„In de Premier League hebben spelers 47 procent meer spierblessures dan het voorgaande seizoen, omdat de meeste teams zich niet goed hebben kunnen voorbereiden en er zoveel wedstrijden zijn. De competities in Duitsland, Spanje en elders staan vijf wissels toe om de spelers te beschermen, niet om één team te beschermen”, zei Guardiola.

Tennis: Van de Zandschulp uit schema na valse positieve test

13.10 uur: Botic van de Zandschulp komt zaterdag niet in actie in de halve finale van het challengertoernooi in Hamburg. De titelhouder op het Duitse indoortoernooi had naar eigen zeggen vrijdag een positieve coronatest afgeleverd. Zaterdag testte hij negatief, maar toen was het al te laat.

„Ik ben vals positief getest”, liet de 25-jarige Van de Zandschulp zaterdag weten. De nummer 157 van de wereld zou bij de laatste vier tegen Taro Daniel aantreden. De Japanner wordt begeleid door de Nederlandse coach Sven Groeneveld.

Bij winst op Daniel zou Van de Zandschulp, die vorig jaar in Hamburg zijn vooralsnog enige titel veroverde op challengerniveau, Tallon Griekspoor aflossen als de nummer 1 van Nederland. Over twee weken komt Van de Zandschulp nog in actie op een challengertoernooi in Bratislava.

Voetbal: Donnarumma en Hauge na negatieve test terug bij AC Milan

11.39 uur: Koploper AC Milan in de Italiaanse Serie A kan zondag tegen Udinese weer beschikken over doelman Gianluigi Donnarumma en de Noorse vleugelspits Jens Petter Hauge. Beide spelers waren vanwege besmetting met het coronavirus tijdelijk niet speelgerechtigd, maar een laatste coranatest wees een negatieve uitslag uit.

Het duo miste door de verplichte quarantaine de competitiewedstrijd tegen AS Roma (3-3) en het duel met Sparta Praag in de Europa League (3-0).

AC Milan leidt na vijf speelronden met 13 punten, 2 meer dan Napoli en Sassuolo.

Basketbal: NBA en spelers botsen over speelschema

10.47 uur: Als het nieuwe seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA niet in december begint vóór Kerstmis, dan dreigt een extra verlies aan inkomsten van wel 1 miljard dollar. Dat betoogt de profliga op nieuwszender ESPN.

De NBA onderhandelt al wekenlang met de spelersvakbond over het speelschema van het komende seizoen en ook de salarissen van de spelers. De spelers willen pas halverwege januari aan het nieuwe seizoen beginnen. De onderhandelingen zijn deze week al voor de vierde keer opgeschort. De deadline voor een akkoord is nu op 6 november gesteld.

De coronapandemie heeft de NBA hard geraakt. De inkomsten zijn afgelopen seizoen gedaald met 10 procent tot 8,3 miljard dollar. Door het seizoen in een afgesloten bubbel op het complex van Disney World in Orlando af te maken, kon nog iets worden terugverdiend uit televisierechten.

De NBA zet in op een seizoen dat op 22 december begint en 72 reguliere wedstrijden telt. De play-offs kunnen dan klaar zijn voor de Olympische Spelen in Tokio. Beginnen voor de kerstdagen levert veel televisiekijkers op en daarmee inkomsten. De spelersvakbond vindt dat de spelers meer rust verdienen en geeft de voorkeur aan een seizoen dat half januari begint.

Voetbal: ’Bale is niet meer dezelfde voetballer’

09.10 uur: coach José Mourinho van Tottenham Hotspur geeft Gareth Bale de tijd om aan zijn vorm te slijpen. De aanvaller uit Wales is na zeven jaar bij Real Madrid op huurbasis terug bij de Engelse club, maar heeft nog weinig speeltijd gekregen. „Hij werkt hard, heeft nog geen minuut van de trainingen gemist en is eindelijk ook blessurevrij, maar 90 minuten voluit gaan is nog te veel gevraagd. Hij verbetert en hopelijk komt hij stel op een hoger niveau”, zei de coach in aanloop naar de wedstrijd in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion.

De Portugees luwde wel de verwachtingen omtrent zijn aanwinst, die destijds langs de flanken wervelde en veelvuldig scoorde. De razendsnelle Bale verdiende er een transfer mee naar Real Madrid en was even de duurste speler ter wereld. „Zeven jaar is een lange tijd, dus Gareth is niet meer dezelfde voetballer. Niet beter of slechter, maar anders. Spelers veranderen in de loop der jaren; ze proberen andere kwaliteiten en verantwoordelijkheden te ontdekken die passen in het tactische systeem van hun teams”, aldus Mourinho.