Tennisser Van de Zandschulp trekt zich terug uit toernooi Hamburg om ’medische redenen’

Voetbal: Donnarumma en Hauge na negatieve test terug bij AC Milan

11.39 uur: Koploper AC Milan in de Italiaanse Serie A kan zondag tegen Udinese weer beschikken over doelman Gianluigi Donnarumma en de Noorse vleugelspits Jens Petter Hauge. Beide spelers waren vanwege besmetting met het coronavirus tijdelijk niet speelgerechtigd, maar een laatste coranatest wees een negatieve uitslag uit.

Het duo miste door de verplichte quarantaine de competitiewedstrijd tegen AS Roma (3-3) en het duel met Sparta Praag in de Europa League (3-0).

AC Milan leidt na vijf speelronden met 13 punten, 2 meer dan Napoli en Sassuolo.

Tennis: Van de Zandschulp trekt zich terug uit toernooi Hamburg

11.27 uur: Botic van de Zandschulp komt zaterdag niet in actie in de halve finales van het challengertoernooi in Hamburg. De titelhouder op het Duitse indoortoernooi heeft zich „om medische redenen” afgemeld.

De 25-jarige Van de Zandschulp, de nummer 157 van de wereld, zou bij de laatste vier tegen Taro Daniel aantreden. De Japanner wordt begeleid door de Nederlandse coach Sven Groeneveld.

Bij winst op Daniel zou Van de Zandschulp, die vorig jaar in Hamburg zijn vooralsnog enige titel veroverde op challengerniveau, Tallon Griekspoor aflossen als de nummer 1 van Nederland.

Basketbal: NBA en spelers botsen over speelschema

10.47 uur: Als het nieuwe seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA niet in december begint vóór Kerstmis, dan dreigt een extra verlies aan inkomsten van wel 1 miljard dollar. Dat betoogt de profliga op nieuwszender ESPN.

De NBA onderhandelt al wekenlang met de spelersvakbond over het speelschema van het komende seizoen en ook de salarissen van de spelers. De spelers willen pas halverwege januari aan het nieuwe seizoen beginnen. De onderhandelingen zijn deze week al voor de vierde keer opgeschort. De deadline voor een akkoord is nu op 6 november gesteld.

De coronapandemie heeft de NBA hard geraakt. De inkomsten zijn afgelopen seizoen gedaald met 10 procent tot 8,3 miljard dollar. Door het seizoen in een afgesloten bubbel op het complex van Disney World in Orlando af te maken, kon nog iets worden terugverdiend uit televisierechten.

De NBA zet in op een seizoen dat op 22 december begint en 72 reguliere wedstrijden telt. De play-offs kunnen dan klaar zijn voor de Olympische Spelen in Tokio. Beginnen voor de kerstdagen levert veel televisiekijkers op en daarmee inkomsten. De spelersvakbond vindt dat de spelers meer rust verdienen en geeft de voorkeur aan een seizoen dat half januari begint.

Voetbal: ’Bale is niet meer dezelfde voetballer’

09.10 uur: coach José Mourinho van Tottenham Hotspur geeft Gareth Bale de tijd om aan zijn vorm te slijpen. De aanvaller uit Wales is na zeven jaar bij Real Madrid op huurbasis terug bij de Engelse club, maar heeft nog weinig speeltijd gekregen. „Hij werkt hard, heeft nog geen minuut van de trainingen gemist en is eindelijk ook blessurevrij, maar 90 minuten voluit gaan is nog te veel gevraagd. Hij verbetert en hopelijk komt hij stel op een hoger niveau”, zei de coach in aanloop naar de wedstrijd in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion.

De Portugees luwde wel de verwachtingen omtrent zijn aanwinst, die destijds langs de flanken wervelde en veelvuldig scoorde. De razendsnelle Bale verdiende er een transfer mee naar Real Madrid en was even de duurste speler ter wereld. „Zeven jaar is een lange tijd, dus Gareth is niet meer dezelfde voetballer. Niet beter of slechter, maar anders. Spelers veranderen in de loop der jaren; ze proberen andere kwaliteiten en verantwoordelijkheden te ontdekken die passen in het tactische systeem van hun teams”, aldus Mourinho.