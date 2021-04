Max Verstappen snelste in laatste training Imola

Verstappen was daarmee verreweg de snelste in de trainingssessie. Lando Norris (McLaren) noteerde op ruim vier tienden van een seconde de tweede tijd. Mercedes-coureur Lewis Hamilton bleef op ruim een halve seconde achterstand van de Limburger. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam tot de vierde tijd.

Verstappen kwam vrijdag tijdens de (belangrijkste) tweede training nauwelijks in actie vanwege een probleem met een aandrijfas. Tijdens de twee sessies op die dag was Valtteri Bottas de snelste man. De Fin noteerde in de zaterdagsessie de zevende tijd.

De kwalificatie in Imola begint zaterdagmiddag om 14.00 uur, een uur eerder dan aanvankelijk gepland vanwege de begrafenis van prins Philip.

