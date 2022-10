Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is werkelijk waar ongelooflijk’ Red Bull-teambaas Horner komt superlatieven tekort na tweede titel Verstappen

Door Lars van Soest

Onder toeziend oog van zijn vriendin Kelly omhelst Max Verstappen teambaas Christian Horner. Ⓒ Foto Getty Images

SUZUKA - Je zou zeggen dat Red Bull-teambaas Christian Horner (48) inmiddels wel wat gewend is en niet snel meer onder de indruk raakt. De Brit werkt al zes jaar samen met Max Verstappen en is door de seizoenen heen al vaak genoeg geconfronteerd met de klasse van de Nederlander. Toch kwam de topman zondag, nadat de avond was gevallen in Suzuka, superlatieven tekort om de tweede wereldtitel van zijn 25-jarige paradepaardje te omschrijven.