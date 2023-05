Kritiek na eerste zege transgender in UCI-koers: ’Onderwerp van een week vol onzin’

In tegenstelling tot sommige internationale sportbonden zoals atletiekbond World Athletics, staat de UCI toe dat transgenders uitkomen in vrouwenkoersen. Dat leidde eerder al tot kritiek van de Amerikaanse Inga Thompson, een voormalig olympiër die zei dat het beleid van de UCI „het vrouwenwielrennen de nek omdraait.” Thompson verwees op Twitter naar een onderzoek van een voorname wielrenstersvakbond dat een jaar geleden zou hebben uitgewezen dat 90 procent van de professionele wielrensters bezwaar maakt tegen deelname van transgenders.

Volgens de krant The Telegraph had de CPA, de internationale vakbond voor wielrenners en wielrensters, de enquête gehouden alvorens protest aan te tekenen bij de UCI. De wielerbond stelt in een reactie dat het „onderkent dat transgender atleten mogelijk willen uitkomen tegen concurrenten in overeenstemming met hun genderidentiteit. De regels van de UCI zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis en worden consequent toegepast. De UCI blijft de ontwikkeling van wetenschappelijke bevindingen volgen en kan zijn regels in de toekomst aanpassen naarmate de kennis zich verder ontwikkelt.”

Lage testosteronwaarde

Om deel te nemen aan vrouwenkoersen moet een transgender twee jaar voor deelname bij de vrouwen een bepaalde (lage) testosteronwaarde overleggen om te kunnen starten. Die waarde komt overeen met de waardes die worden aangetroffen bij het overgrote deel van de vrouwelijke bevolking, stelt de UCI, die de overgangsperiode vorig jaar wel verdubbelde.

Killips, die in 2019 haar wielercarrière startte, zei maandag zich het onderwerp te voelen van „een week vol onzin.” De renster, afgelopen winter veelvuldig actief in veldritten in Europa, schreef op Instagram dat ze dankbaar is „voor elke kans die ik krijg om samen te leren en te groeien als persoon en atleet.”