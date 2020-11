Bosz wint weer met Leverkusen; AZ-opponent Sociedad bovenaan in Spanje

Lucas Höler zette de thuisploeg al na twee minuten op voorsprong. Net als tijdens het met 1-0 verloren Europa League-duel met Slavia Praag van afgelopen donderdag leek Leverkusen al na 20 minuten met tien man door te moeten. Een overtreding van Sven Bender werd met de rode kaart bestraft, maar de videoscheidsrechter draaide die beslissing terug en vond dat een gele kaart volstond.

Lucas Alario bracht Leverkusen, waar Daley Sinkgraven een basisplaats had, weer aan de leiding met twee goals voor rust. Na rust scoorden ook Nadiem Amiri en invaller Jonathan Tah voor de bezoekers. Nils Petersen deed nog wat terug namens Freiburg.

Spanje: AZ-opponent Real Sociedad blijft aan kop, PSV-tegenstander Granada gelijk

Granada heeft op eigen veld gelijkgespeeld tegen Levante. De club die onlangs PSV in Eindhoven versloeg in de Europa League, deed dat met 1-1. Granada speelde een groot deel van de wedstrijd met een man minder.

Al na enkele minuten kwam Granada op voorsprong door een doelpunt van Darwin Machis. Na ruim een half uur maakte Ruben Vezo gelijk. De thuisclub speelde in die fase al met tien man, na de rode kaart voor Maxime Gonalons. PSV speelt begin december opnieuw tegen Granada, dat in La Liga op de vijfde plaats staat.

Real Sociedad behield in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo de koppositie in La Liga. De komende tegenstander van AZ in de Europa League won met 4-1. David Silva opende de score in de 24e minuu, Mikel Oyarzabal en Willian José (twee) verzorgden de andere treffers. Iago Aspas scoorde namens Celta de Vigo uit een strafschop. José Fontan kreeg bij de thuisploeg in de extra tijd zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten.

Real Sociedad heeft na acht wedstrijden 17 punten verzameld. Real Madrid staat tweede, met een punt minder en een wedstrijd minder gespeeld. Nummer 3 Atletico Madrid (14 punten uit zes duels) heeft eveneens minder verliespunten dan Real Sociedad.

Jasper Cillessen kan zich volgende week uitgerust bij het Nederlands elftal melden. De eerste doelman van Oranje zat ook zondag weer op de reservebank bij Valencia, dat een punt overhield aan de thuiswedstrijd tegen Getafe: 2-2.

Cillessen kwam dit seizoen in de competitie nog geen minuut in actie. Trainer Javier Gracia geeft de voorkeur aan Jaume Domenech. Valencia heeft na acht wedstrijden acht punten en staat daarmee voorlopig dertiende.

België: Standard Luik klimt naar derde plek

Standard Luik is zondag naar de derde plaats in België geklommen. De club deed dat door op eigen veld met 1-0 te winnen van Oostende. Noe Dussenne maakte vlak voor tijd het doelpunt.

Standard heeft evenveel punten als nummer 2 Beerschot. Charleroi leidt met een punt meer en een wedstrijd minder. Aanvoerder Zinho Vanheusden van Standard viel uit met een vermoedelijk zware knieblessure.

