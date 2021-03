Levensgevaarlijke finish geschrapt vanwege horrorcrash Fabio Jakobsen

Op 5 augustus 2020 ging het gruwelijk mis in Katowice. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De levensgevaarlijke finish in Katowice, waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte zal niet meer in het etappeschema voorkomen van de Ronde van Polen. De Internationale Wielerunie UCI heeft dat in navolging van het aanscherpen van de veiligheidsregels kenbaar gemaakt.