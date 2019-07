Froome na drie weken ontslagen uit ziekenhuis

Dat heeft teambaas Dave Brailsford gezegd in Brussel bij de presentatie van de ploeg van Team Ineos voor de Rond van Frankrijk.

De Britse wielrenner zal thuis verder revalideren. „Dit was een belangrijke stap; hij heeft voor het eerst in lange tijd weer zijn voeten op de grond gezet. Het herstel gaat tot dusver voorspoedig”, aldus Brailsford.

Froome zou dit jaar de Tour rijden, maar door de zware verwondingen als gevolg van zijn val komt hij dit seizoen niet meer in actie. De 34-jarige Froome liep breuken op in dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel door zijn crash met 55 kilometer per uur in een afdaling. De renner was het parcours van de tijdrit in Roanne aan het verkennen. Froome onderging in het ziekenhuis van Saint-Étienne een operatie die zes uur duurde.