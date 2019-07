Live: Amerika doet Oranje veel pijn

Er is in Lyon om 17:00 uur afgetrapt. Lieke Martens startte gewoon in de basis bij de Oranje Leeuwinnen. Vanwege een kwetsuur aan haar teen stond er lange tijd een vraagteken achter de naam van de sterspeelster van FC Barcelona. Ze is fit genoeg bevonden.

Merel van Dongen werd door bondscoach Sarina Wiegman naar de bank verwezen. Anouk Dekker kreeg de voorkeur boven de linksback. Dominique Bloodworth verhuisde daardoor van het hart van de defensie naar de linkerkant. Dekker staat centraal achterin naast Stefanie van der Gragt. Ook voor Shanice van de Sanden is er geen plek in de basiself ingeruimd. Lineth Beerensteyn kreeg net als in de halve finale tegen Zweden de voorkeur boven de tegenvallende Van de Sanden.

Megan Rapinoe schiet raakt vanaf de strafschopstip. Ⓒ AFP

Stefanie van der Gragt begaat een overtreding op Alex Morgan. Daardoor krijgt Oranje een penalty tegen. Ⓒ BSR Agency

Enig Nederlands gevaar voor het Amerikaanse doel. Ⓒ AFP

Schrik rond Lieke Martens (voorgrond) en Kelley O’Hara. Ⓒ Reuters

Megan Rapinoe (r) maakt het Desiree van Lunteren moeilijk. Ⓒ VI Images

Bij de Verenigde Staten staan sterspelers Megan Rapinoe en Alex Morgan aan de aftrap. Rond aanvoerster Rapinoe waren aanvankelijk nog enige twijfels vanwege een lichte blessure. Morgan is met zes doelpunten gedeeld topscorer van het WK.

In de eerste helft was Amerika de bovenliggende partij. Keepster Sari van Veenendaal blonk uit met enkele reddingen en ook de paal zorgde eenmaal voor opluchting bij Wiegman & co. Nederland deelde enkele speldenprikjes uit, maar kreeg geen grote mogelijkheden.

Stefanie van der Gragt (r) vecht een duel uit met Alex Morgan. Ⓒ AFP

Keepster Sari van Veenendaal brengt redding. Ⓒ AFP

Ook in het vervolg bleven de Amerikanen het betere van het spel hebben en werd Nederland ver teruggedrongen op eigen helft. Een onnodige overtreding van Stefanie van der Gragt op Alex Morgan leverde de VS na ingrijpen van de VAR een penalty op. Aanvoerster Rapinoe schoot in de 61e minuut. raak. Acht minuten later lag de bal opnieuw achter Oranje-doelvrouw Van Veenendaal. Dit keer scoorde Rose Lavelle.

De basiself van Nederland in de finale tegen de Verenigde Staten. Ⓒ AFP

Nederland plaatste zich via de finale dankzij de winnende treffer van Jackie Groenen in de halve finales tegen Zweden. Amerika schakelde bij de laatste vier Engeland uit.

Het WK verloopt voor de Oranje Leeuwinnen als in een droom. Via overwinning op Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada in de poulefase plaatste de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich voor de achtste finales. Daarin werd met het nodige geluk Japan verslagen; 2-1. In de kwartfinales kende Oranje niet al te veel moeite met Italie (2-0) en in de halve eindstrijd werd Zweden dus verschalkt. Nu wacht drievoudig wereldkampioen Amerika.