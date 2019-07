Live: Lieke Martens in basis Oranje

Merel van Dongen is door bondscoach Sarina Wiegman naar de bank verwezen. Anouk Dekker krijgt de voorkeur boven de linksback. Dominique Bloodworth verhuist daardoor van het hart van de defensie naar de linkerkant. Dekker staat centraal achterin naast Stefanie van der Gragt.

Ook voor Shanice van de Sanden is er geen plek in de basiself ingeruimd. Lineth Beerensteyn krijgt net als in de halve finale tegen Zweden de voorkeur boven de tegenvallende Van de Sanden.

De Oranje Leeuwinnen staan voor het eerst in de finale van een WK en kunnen geschiedenis schrijven als zij weten te winnen van Amerika. Onze verslaggever Lars van Soest is in Lyon ter plekke. Volg hier vanaf 17:00 uur live de ontwikkelingen tijdens de eindstrijd.

De aftrap vindt plaats om 17:00 uur in het Parc Olympique Lyonnais. Daar probeert Nederland de regerend wereldkampioen van de troon te stoten.

Nederland plaatste zich via de finale dankzij de winnende treffer van Jackie Groenen in de halve finales tegen Zweden. Amerika schakelde bij de laatste vier Engeland uit.

Het WK verloopt voor de Oranje Leeuwinnen als in een droom. Via overwinning op Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada in de poulefase plaatste de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich voor de achtste finales. Daarin werd met het nodige geluk Japan verslagen; 2-1. In de kwartfinales kende Oranje niet al te veel moeite met Italie (2-0) en in de halve eindstrijd werd Zweden dus verschalkt. Nu wacht drievoudig wereldkampioen Amerika.