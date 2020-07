Positie FC Barcelona-trainer Quique Setién lijkt te wankelen

„Of ik dan coach ben?”, herhaalde hij na de blamerende nederlaag tegen Osasuna (1-2) een vraag van een verslaggever. „Ik hoop het, maar weet het niet. Ik heb daar geen controle over.”

Voorzitter Josep Bartomeu van Barcelona sprak vorige week nog zijn vertrouwen uit in de coach die in januari de ontslagen Ernesto Valverde mocht opvolgen. „Hij maakt het seizoen af en leidt ons in de Champions League”, zei de preses.

Maar ook Setién weet niet wat zo’n steunbetuiging waard is nu de landstitel definitief vergeven is aan Real Madrid en het perspectief voor winst van de Champions League slecht is. „Ik zie steeds hetzelfde gebeuren”, analyseerde Setién. „We hebben moeite om bij het vijandelijke doel te komen en geven makkelijk doelpunten weg.”