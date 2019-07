Excuses Wattimena na harde uithaal over ’valsspeler’: ’Darts is geen eerlijk spel meer’

„Darten is niet meer zo als het is, het is geen eerlijk spel meer”, reageerde Wattimena voor de camera’s van RTL7. Suljovic staat bekend om zijn vertragende spel en die tactiek hanteerde de Oostenrijker ook in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool.

Wattimena stoorde zich zichtbaar, applaudiseerde zelfs een keer op cynische wijze en noemde Suljovic na afloop een „cheater” (valsspeler, red.). „Als mensen zo willen winnen, dan moeten ze lekker winnen. Je wilt eerlijk winnen en eerlijk verliezen.” De nummer 24 van de wereld keek na zijn verlies geen moment zelf in de spiegel en toonde zich daarmee een slecht verliezer. Zijn gemiddeld van 82 punten per drie pijlen en slechts één dubbel van de zeven kansen raak zijn immers geen cijfers om over naar huis te schrijven.

Mensur Suljovic is zich van geen kwaad bewust. Ⓒ PDC

Emoties en frustraties

Een dag later kijkt Wattimena wel in de spiegel en betuigt via sociale media openlijk spijt en komt daarmee terug op zijn interview bij RTL7. „Ik liet me meespelen door te veel emoties en frustraties na de wedstrijd, dat had niet mogen gebeuren. Ik heb gewoon keihard op mijn reet gekregen. Ik wens Mesnur heel veel succes in de tweede ronde van de World Matchplay.”

