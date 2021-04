Video: ontketende Joost Luiten slaat wéér een hole-in-one

Op de par-3 tweede was het al raak voor Nederlands beste golfer, die begonnen was met een bogey.

Voor Luiten is het zijn zesde op de European Tour, nadat hij dus vorige week op het Gran Canaria Open zijn vijfde hole-in-one bewerkstelligde. „Deze ballen vergeet je nooit meer. Dit is het ultieme in golf, maar het is moeilijk om na die euforie niet te verslappen”, zei hij vorige week. „Het geeft altijd een lekker gevoel als je die bal hebt afgeslagen en er in één keer in ziet gaan, maar daarna moet je wel weer meteen je focus pakken.”

Exact een week na de perfecte slag op Gran Canaria sloeg de Rotterdammer opnieuw toe tijdens de Tenerife Open. De Canarische Eilanden zijn Luiten duidelijk gunstig gezind.

Bekijk hieronder zijn hole-in-one:

De eerste ronde van het toernooi op de Canarische eilanden is nog in volle gang, ook voor Luiten. Darius van Driel en Lars van Meijel zijn de andere Nederlanders in het veld. Wil Besseling ontbreekt wegens een coronabesmetting.