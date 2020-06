Na Dimitrov ook Coric en Troicki besmet met het coronavirus

Beide tennissers namen deel aan de door Novak Djokovic georganiseerde Adria Tour, met toernooitjes in het Servische Belgrado en het Kroatische Zadar, waarbij publiek welkom was. Ook de vrouw van Troicki testte positief. Zijn dochter niet, zo liet de speler weten.

Waarschuwing

Dimitrov meldde zondag vanuit zijn woonplaats Monaco positief te hebben getest en waarschuwde iedereen die met hem in contact was geweest zich ook te laten onderzoeken. „Hallo allemaal, ik wil jullie laten weten dat ik positief heb getest op Covid-19”, liet Coric een dag later op Instagram weten. „Ik voel me goed en heb verder geen symptomen.” De Kroaat is de nummer 33 van de wereld.

Zijn landgenoot Marin Cilic en de Duitser Alexander Zverev, die afgelopen week ook in actie kwamen op de Adria Tour, meldden beiden dat ze negatief hebben getest. „Ik verontschuldig me bij iedereen die ik mogelijk in gevaar heb gebracht door dit toernooi te spelen”, schreef de Duitse nummer 7 van de wereld op zijn sociale media.

Bekijk ook: Murray staat te trappelen om US Open te spelen

Na het bericht over de positieve test van Dimitrov werd de finale in Zadar zondag niet meer gespeeld. Ook twee coaches zouden inmiddels besmet zijn, waaronder de Italiaanse fitnesstrainer van Djokovic. Foto’s van beide toernooien tonen aan dat de 1,5 meterregel tussen zowel de tennissers onderling als de fans op de tribunes niet werd nageleefd.

Feesten

Ook gingen de betrokkenen ’s avonds gezamenlijk naar feesten. Overigens hebben ze de regels in Kroatië en Servië niet overtreden, omdat die minder streng zijn dan in veel andere landen. Djokovic, de nummer 1 van de wereld, heeft nog niet van zich laten horen over de besmettingen bij zijn collega’s.