Analyse Valentijn Driessen Gemakzuchtig Oranje gooit WK-ticket te grabbel op de Balkan

Tweehonderd fans van het Nederlands elftal maakten zich op voor een feestje vanwege de kwalificatie voor het WK in Qatar. Noorwegen was niet verder gekomen dan 0-0 thuis tegen Letland, zodat een overwinning op Montenegro volstond voor een WK-ticket. Met een 2-0 voorsprong tien minuten voor tijd was er niets aan de hand voor Oranje. De Zilvervloot voer al binnen in het uitvak.