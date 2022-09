Directeur Te Kloese: ’Spelers wilden heel graag naar Feyenoord’

In een keer uit de schulden én vijftien nieuwe spelers dankzij dik 70 miljoen euro aan verkopen?

Te Kloese, die net voor die vraag hoort dat de Raad van State zich over het bestemmingsplan voor een nieuw stadion aan het buigen is: „Wat is op dit moment het belang van de club? Het is nog oorlog, er zijn problemen met leveringen, wij hebben eerder duidelijk gecommuniceerd dat we het niet kunnen betalen. De prioriteiten liggen bij het voetbal. We kijken nu hoe we de zomer zijn doorgekomen en daarbij houden we alle zaken eerst weer tegen het licht. Misschien kunnen bepaalde dingen nog beter. Je ziet dat de club nooit een groei doormaakt als nu. We halen een Europese finale, we hebben fantastisch verkocht en ook weer geld uitgegeven. Maar het elftal dat er vooral qua ervaring stond is er niet meer. Dat is nu omgedraaid in een elftal met hoge potentie, maar veel van die jonge jongens moeten eerst hun weg nog vinden. Dus uitdagingen genoeg weer.”

Er zijn meer Zuid-Amerikanen en een Mexicaan gekomen, ook omdat je die mentaliteit in het team wil hebben?

„Die zijn niet gekomen omdat ik daar 20 jaar heb rondgelopen, hoor. Veel spelers waren door onze scouts in beeld gebracht. Er is door onze mensen veel tijd in gestoken om ze live te zien. Niet zomaar even een videootje laten opsturen en dan beslissen. Nee, er is heel veel huiswerk gedaan om te zien of ze voetballend en technisch gezien passen bij Feyenoord. En daarbij zie je inderdaad dat in bepaalde Zuid-Amerikaanse landen, ook in Mexico, de verschillen sociaal gezien groot zijn. Dan is voetbal een manier om uit de armoede te komen. Hele families leunen op zo’n jongen en dan is de honger bij zo’n speler om naar een hogere positie te groeien enorm is. Daar wijkt alles voor.”

Ook de de Mexicaan Santiago Gimenez (l.) en Sebastian Szymanski (r.), juichend met Alireza Jahanbakhsh, wilden graag naar De Kuip komen. Ⓒ ANP/HH

Maar de werkwijze van Arne Slot is voor dat soort jongens niet de makkelijkste.

„Klopt, het vraagt fysiek heel veel van ze. Maar geef hem en de spelers even de tijd. Toen Luis Sinisterra hier binnenkwam een aantal jaren terug waren er meteen twijfels. ’Kan hij wel wat?’ Dat was de vraag bij velen. Hij werd bijna uitgeleend aan Dordrecht. Ik zat zelf in die periode bij LA Galaxy en heb ook nog gevraagd of hij niet aan ons kon worden uitgeleend. Hij raakte ook nog zwaar geblesseerd en nu blijkt hij de recordtransfer van Feyenoord voor deze zomer te zijn.”

"Als Leeds United bij eerste tien eindigt, komt er nog mega-bonus"

En daar zit nog een hele dikke bonus op toch?

Grijzend: „Ik kan niet alles delen, maar als Leeds United bijvoorbeeld bij de eerste tien eindigt ren ik een rondje rond De Kuip met een vlag van Leeds…”

De aantrekkingskracht van Feyenoord leek groot, een gevolg van de finale tegen AS Roma?

„Nederland wordt sowieso in landen als Argentinië, Mexico of Uruguay als een eerste stap naar een mooie carrière in Europa beschouwd. En zeker in Argentinië wordt heel respectvol naar Feyenoord gekeken. Het feit dat drie spelers via Feyenoord naar de Premier League gaan en eentje naar Benfica zien ze ook. Sommige spelers konden elders meer verdienen, maar wilden per se naar Feyenoord. David Hancko van Sparta Praag ook. Die kon bij een Franse club veel meer verdienen en die club bood ook een transfersom die 30 procent hoger was. Maar hij wilde beslist alleen naar Feyenoord.”

Feyenoord is in gesprek met Arnesen over een voortijdig vertrek. Dan is er voorlopig geen td?

„Sinds de finale in mei zijn we in een unieke situatie terechtgekomen. Dat is geen beleid geweest. We gaan nu eerst kijken wat goed werkt en daar nemen we even de tijd voor. Het contract met de trainer is verlengd, er staat een heel nieuwe selectie waarmee we waarde hebben willen creëren voor een langere tijd. Tegelijkertijd moeten we kritisch op ons zelf zijn. Wat hebben we nodig? Of het voor de volgende transferwindow geregeld moet zijn? Er is altijd haast, maar belangrijker is dat iets goed is. De club kan niet zonder een ’td’, maar het zou wel een iets andere rol kunnen zijn. Daar zijn meerdere voorbeelden van in Nederland en in het buitenland. Ik wil in elk geval de switch naar ’td’ niet maken, zeker niet. Ik ben bewust als algemeen directeur gekomen.”