Wilco Kelderman heeft een missie die eindigt in Milaan

Wilco Kelderman. Ⓒ EPA

PIANCAVALLO - Hij stond met zijn armen over elkaar, wat in elkaar gekropen om het lichaam warm te houden. Een handdoek in zijn nek, eveneens ter bescherming tegen de gevoelstemperatuur van zo’n vijf graden Celsius in skioord Piancavallo, waar de eerste plukjes sneeuw al waarneembaar waren. Wilco Kelderman hoopte er het roze te pakken van Giro-leider João Almeida, maar constateerde dat hij vijftien tellen te kort kwam. „Balen ja, maar Almeida is ook supersterk.”