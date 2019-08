Overmars: ’Ga er vanuit dat Van de Beek blijft’

„Er zijn clubs die zich concreet gemeld hebben voor Van de Beek”, verklaarde de directeur voetbalzaken voorafgaand aan Ajax-PAOK Saloniki bij Ziggo Sport. „Maar je maakt afspraken met elkaar, en ik heb gezegd dat ik voor een bepaalde datum duidelijkheid wilde hebben”, aldus Overmars. „En dat ziet er goed uit. We hebben de zaakjes goed op orde en zijn niet meer op zoek naar andere spelers. Of ik er vanuit ga dat Van de Beek blijft? Ja, daar ga ik wel vanuit.”

Ook met Joël Veltman heeft Ajax volgens Overmars goede afspraken gemaakt. „Hij is een kind van de club, loopt hier het langste rond van iedereen. Dus dan probeer je ook een beetje mee te denken”, zegt Overmars over de verdediger, voor wie er interesse uit de Premier League was. „Joël had graag een transfer gemaakt, maar we hebben hem nu nodig en we gaan onszelf niet in de voet schieten.”