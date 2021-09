Dit is het ’XXL-salaris’ van Lionel Messi bij PSG

30 + 40 + 40 staat er zaterdag groot op de voorpagina van de krant die spreekt over een ’XXL-salaris’ van de in de zomer aangetrokken speler. Messi tekende bij zijn komst in Frankrijk een contract voor twee jaar met de optie om nog een derde jaar bij te tekenen.

Dit seizoen strijkt de 34-jarige sterspeler 30 miljoen euro op, volgend jaar liefst 40 miljoen. Vanwege een afgesproken loyaliteitsbonus is het bedrag in het tweede jaar hoger. Als het de Argentijn goed bevalt in Frankrijk en hij gebruik maakt van de optie tot verlenging van zijn contract, zal hij nog eens 40 miljoen verdienen tijdens zijn derde jaar.

Messi is overigens niet de enige speler uit het Franse sterrenteam die zoveel verdient. De Braziliaanse aanvaller Neymar verdient evenveel. Kylian Mbappé moet met een beduidend minder bedrag tevreden zijn. De Fransman verdient ’slechts’ twaalf miljoen euro per jaar.