Schalke 04 moet boeten voor racisme richting Jordan Torunarigha

Tijdens het duel in Gelsenkirchen kreeg Hertha BSC-speler Jordan Torunarigha oerwoudgeluiden over zich heen. De racistische beledigingen waren afkomstig van aanhangers van Schalke 04. Torunarigha raakte door het uitjouwen dermate van slag, dat hij in de verlenging het veld moest verlaten na zijn tweede gele kaart wegens het neergooien van een kratje met water aan de zijlijn.

Hij stapte na afloop naar de politie om aangifte te doen van racisme. De zaak krijgt in Duitsland veel aandacht.

Volgens de tuchtcommissie van de DFB waren er inderdaad apengeluiden te horen tijdens de wedstrijd. Schalke mag een deel van de boete gebruiken voor projecten tegen racisme en discriminatie. De volksclub uit Gelsenkirchen moet rekening houden met een zwaardere straf indien de aanhang opnieuw in de fout gaat.