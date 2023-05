AZ in uitverkocht huis tegen West Ham

De ploeg van Pascal Jansen ontvangt de club uit de Premier League op 18 mei in het AFAS Stadion. Een week eerder staat de eerste ontmoeting in Engeland op het programma.

De losse verkoop van de kaarten voor de wedstrijd begon dinsdag om 09.00 uur, waarna de club binnen een uur meldde dat het duel was uitverkocht.

Voor AZ is het de eerste keer in achttien jaar dat de club in de halve finale van een Europees clubtoernooi staat. De ploeg van toenmalig coach Co Adriaanse strandde in 2005 in de halve finales van de UEFA Cup tegen Sporting Portugal.

AZ schakelde dit jaar onder meer Lazio en Anderlecht uit. Vorige maand verloren de Alkmaarders in de kwartfinale het eerste duel in België met 2-0, maar wonnen ze in eigen huis na een 2-0-zege de beslissende strafschoppenserie.