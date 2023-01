Premium Het beste van De Telegraaf

Zege geeft even lucht Week voor kraker tegen ’beste ploeg van Nederland’ parkeert PSV sportieve crisis

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooy laat Fabio Silva invallen. Ⓒ ProShots

EINDHOVEN - Het zou erg voorbarig zijn om te concluderen dat PSV na de 2-0 thuiszege op Go Ahead Eagles de sportieve crisis heeft overwonnen. Daarvoor zaten er nog te veel zwakke momenten in de wedstrijd. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy stelde zich na afloop realistisch op. „Er is geen hosannasfeer, maar wel tevredenheid over de reactie. Als we na Emmen weer twee, drie punten hadden verspeeld, dan was het echt verschrikkelijk.”