Gemiste penalty wordt Canada fataal, gelijkspel tegen Nigeria op WK

Sinclair zag in de 50e minuut haar strafschop gekeerd worden door de Nigeriaanse keepster Chiamaka Nnadozie. De 40-jarige aanvalster, op wie een overtreding was begaan, had de eerste voetballer - mannen en vrouwen - kunnen worden die op zes verschillende WK's tot scoren is gekomen. Sinclair heeft al 190 doelpunten voor de nationale ploeg van Canada achter haar naam staan.

Diep in blessuretijd moest Nigeria met tien speelsters verder na een directe rode kaart voor Deborah Abiodun. De kaart werd toegekend na het ingrijpen van Pol van Boekel, die als VAR fungeerde.

Canada, dat in de groepsfase ook nog aantreedt tegen gastland Australië en Ierland, pakte in 2021 de olympische titel door op de Olympische Spelen van Tokio Zweden te verslaan na strafschoppen.