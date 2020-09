Max Verstappen: ’Het zal erg snel gaan op Mugello’

„Ik heb nooit op Mugello geracet, maar ik heb recent wel op het circuit gereden en het is echt een geweldige baan”, aldus Verstappen. „Het is een best uniek circuit en niet vergelijkbaar met andere circuits op de kalender. Het zal in een Formule 1-auto erg snel gaan, wat het belangrijkste is. Inhalen zal niet gemakkelijk zijn.”

„Mugello zal zeker zwaar zijn voor de banden, voornamelijk vanwege de hogesnelheidsbochten en de hoge baantemperaturen. Het zal ook een nieuwe uitdaging zijn om te zien hoe we het doen zonder voorbereiding of baankennis in een Formule 1-auto.”

„Ik houd van nieuwe uitdagingen en het is goed om voor iedereen de boel wat door elkaar te schudden. Het zal enorm snel gaan en geweldig vermakelijk in een Formule 1-auto. Hopelijk eindigt ons weekend op Mugello beter dan afgelopen weekend.”

