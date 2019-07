Prudhomme: ’Mooiste Tour als directeur’

„Het waren drie buitengewone en onvergetelijke weken”, vertelde Prudhomme. „We kregen enkele geweldige etappes en ik zag veel renners die lef toonden om aan te vallen. Ik denk dan aan een Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Egan Bernal en Wout van Aert. Ik hoop dat we in de toekomst meer van dit soort ’drang naar voren’ zullen zien.”

Prudhomme onthoudt vooral de vele emoties die de Tour dit jaar, bij zowel de renners als het publiek, opwekte. „De start in Brussel met Eddy Merckx, hoe fans langs het parcours toen hij passeerde tot tranen toe bewogen waren, zal me altijd bijblijven. Maar ook het ultieme geluk van Bernal toen hij het geel veroverde, of een snikkende Thibaut Pinot bij zijn opgave. En de overlevingstocht van Alaphilippe als leider beroerde uiteraard eveneens.”

Zondag valt met de 21e rit het doek over de Tour. De traditionele afsluiter vertrekt in Rambouillet en voert de renners over 128 kilometer richting Parijs.

