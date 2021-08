Harrie Lavreysen was te moe om te juichen

Het blijft een lastig verhaal: vrienden, kamergenoten, trainingsmaatjes en rivalen. „Ik gun mezelf het goud net iets meer”, zei Lavreysen, terwijl Hoogland inmiddels naast hem was komen zitten. De vier jaar oudere sprinter had de eerste heat gewonnen, de tweede net verloren, net als de derde.

„De eerste was heerlijk, de tweede bijna heerlijk, de derde onmenselijk”, verzuchtte de in Nijverdal opgegroeide Hoogland. In Berlijn, op de WK van 2020, was hij ook de verliezer in de finale en sneuvelde er wat meubilair in de box. „Daar had ik vandaag de kracht niet meer voor.”

„Ik moet trots zijn op mezelf”, vond Hoogland. „Dat ik me in deze positie heb gebracht. Ondanks de nodige tegenslagen met blessures. Het was knetterhard, maar ook mooi.” Lavreysen beschreef de vriendschap exact: „Wij gunnen het elkaar om tweede te worden.”

