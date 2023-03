’Nieuwe Messi’ Bojan Krkic (ex-Ajax) stopt met voetbal: ’Barcelona erg dankbaar’

Krkic stond in zijn jongere jaren te boek als ’de nieuwe Messi’, maar kon deze verwachtingen nooit waarmaken.

„Als ik realistisch ben, voelde ik al een tijdje dat dit moment eraan zat te komen”, zei Bojan in Barcelona, waar hij zijn afscheid aankondigde. „Afgelopen week had ik het met mijn moeder nog over de proeftrainingen die ik op 9-jarige leeftijd heb gedaan bij FC Barcelona. Hier begon mijn profcarrière. Na vele jaren en vele avonturen laat ik vandaag weten dat mijn loopbaan ten einde is gekomen. Ik ben deze club enorm dankbaar.”

De aanvaller, die een Servische vader en een Spaanse moeder heeft, won met FC Barcelona twee keer de Champions League en drie landstitels. Als huurling bij Ajax werd Bojan in 2014 ook kampioen in Nederland.

De Spaanse international speelde ook voor AC Milan, AS Roma, Stoke City, FSV Mainz 05, Alavés en bij Montreal Impact in de MLS. In 2021 verhuisde Bojan naar Japan, waar hij bij Vissel Kobe werd herenigd met Andrés Iniesta, jarenlang de spelmaker op het middenveld van Barcelona.