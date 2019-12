„Ik denk dat we meer dan dit hadden verdiend”, stamelde de middenvelder na de nederlaag tegen Valencia (0-1).

„Dit was onze slechtste groepswedstrijd”, erkende Van de Beek. „Maar we hadden niet verdiend te verliezen. We hadden volgens mij wel een doelpunt verdiend, al kregen we niet heel veel kansen. Natuurlijk mis je Quincy Promes en David Neres op dit niveau”, doelde hij op beide geblesseerde buitenspelers. „Maar dan nog hadden we hier moeten scoren. Zij waren alleen maar aan het tijdrekken en verdedigen, maar winnen wel.”

„Dit is een harde klap”, zei Van de Beek. „We stonden bovenaan voor de laatste speelronde en eindigen als derde in de poule. Nu moeten we de Europa League in. Nog niet zo lang geleden stonden we in de finale van dat toernooi. Daar moeten we weer voor gaan, al zal ook dat niet makkelijk worden. Maar na wat we allemaal hebben gepresteerd het afgelopen jaar voelt overwinteren in de Europa League nu niet als een prijs.”

Quincy Promes en David Neres waren wel aanwezig in de ArenA om hun teamgenoten aan te moedingen. Ⓒ Ajax Twitter

Van de Beek denkt dat hij een paar dagen nodig heeft om zijn teleurstelling te verwerken. „Maar vrijdag op de groepstraining moet de knop om. We zijn bezig aan een fantastisch seizoen, ook in de Champions League. Want tegen Chelsea hebben we in beide duels ook te weinig gekregen. In Londen kregen we binnen een minuut twee rode kaarten en een strafschop tegen. Dat was toch discutabel. Maar we moeten verder, zondag wacht AZ. En dan moeten we er weer staan. Anders wordt het echt een rampweek als je ook nog naar onze nederlaag van vrijdag tegen Willem II kijkt.”

