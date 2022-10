Ruud van Nistelrooy: ‘Niet zien aankomen’

Van Nistelrooy was zichtbaar aangeslagen na de wedstrijd, waarin PSV op waarde werd geklopt door SC Cambuur. ,,Het is duidelijk dat dit aankomt. Dit moeten we verwerken, had ik niet verwacht wat ik zag. In het eerste halfuur kun je op voorsprong komen. Het waren geen levensgrote kansen, maar wel kansen om vroeg op voorsprong te komen. Dan wordt zo'n wedstrijd makkelijker. Na rust was het nog minder, het was heel teleurstellend”, aldus de PSV-trainer.

Na de 4-3 zege in de topper tegen Feyenoord dacht Van Nistelrooy echt een stap vooruit te hebben gezet met het team en daarom kwam de nederlaag in Friesland ook zo hard aan. ,,Die stap die je gemaakt hebt tegen Feyenoord en het niveau dat we gehaald hebben in die wedstrijd hebben we vandaag op z'n minst niet gehaald. Er was gigantisch veel verschil. Dat had ik niet zien aankomen.”

SC Cambuur maakte goed gebruik van de vele ruimtes die de Eindhovenaren weggeven. Er werd door de thuisploeg veel te gemakkelijk door de linies van PSV heen gespeeld. De afstanden tussen de voorste en achterste linie was weer regelmatig te groot, een vaker terugkerende makke bij de Brabanders dit seizoen. ,,Natuurlijk werk je daaraan en is dat iets wat je elke keer wil zien”, aldus Van Nistelrooy. ,,Ik vond dat we het doordekken van achteruit met Obispo en Branthwaite een paar keer heel goed deden in de eerste helft. Ik zag daar niet heel veel problemen. Ik vond dat we aan de bal te matig waren. Te vroeg balverlies hadden, waardoor we niet goed stonden om druk te zetten en we telkens achter hun aan moesten. Ik vond dat daar een groot probleem zat.”

De manier waarop PSV wilde druk zetten, pakte niet goed uit, had ook Cody Gakpo gezien. ,,Voor de wedstrijd hadden we een plan afgesproken hoe we druk wilden zetten. Maar als we tijdens de wedstrijd zien dat het niet loopt, moeten wij als spelers ook de verantwoordelijkheid nemen om het zelf te veranderen en niet te wachten tot de rust. Uiteindelijk probeerden we dat om te zetten, maar het lag vooral aan wat we zelf met de bal deden waardoor we deze wedstrijd niet onder controle kregen.”

Cody Gakpo kan het bijna niet geloven. Ⓒ Pro Shots

In de rust probeerde Van Nistelrooy het tij nog te keren met omzettingen, waardoor PSV meer grip op de wedstrijd zou moeten krijgen, maar zonder resultaat. ,,Je probeert in de rust nog wel wat om te zetten. Anders druk zetten bijvoorbeeld, zodat hun centrum meer onder druk komt en om te voorkomen dat ze indribbelen. Dat lukte aanvankelijk, maar we misten stootkracht om zelf een kans te creëren om de wedstrijd te winnen.”

Wissels

Na de 1-0 achterstand begon de PSV-trainer ook meteen te wisselen. Sommige wissels wekten verbazing, omdat met Xavi Simons en Joey Veerman uitgerekend twee spelers uit de ploeg werden gehaald, die met hun creativiteit iets kunnen openbreken als het minder gaat. ,,Ik vond dat hij niet goed in de wedstrijd zat. Anderen verdienen daarin ook een kans. Bovendien heeft Xavi twee duels gespeeld voor Jong Oranje. We moeten ook kijken naar de belasting.”